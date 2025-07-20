Вестник Кавказа

Визит Алиева и Пашиняна в США. Вступит ли Азербайджан в ШОС? Встреча Путина и Алиева в Китае

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с директором Центра исследований Южного Кавказа Фархадом Мамедовым новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».

В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе по видеосвязи обсудили с директором Центра исследований Южного Кавказа Фархадом Мамедовым визит Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в США, саммит ШОС и празднование 80-летия окончания Второй мировой войны в Китае, а также способы разрешения разногласий между Россией и Азербайджаном.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1090 просмотров





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.