Визит Алиева и Пашиняна в США. Вступит ли Азербайджан в ШОС? Встреча Путина и Алиева в Китае

В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе по видеосвязи обсудили с директором Центра исследований Южного Кавказа Фархадом Мамедовым визит Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в США, саммит ШОС и празднование 80-летия окончания Второй мировой войны в Китае, а также способы разрешения разногласий между Россией и Азербайджаном.