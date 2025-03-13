Вестник Кавказа

Поход Армении на Запад оплачивает Россия. Конфликт Пашиняна и католикоса Гарегина II

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с директором Института современного государственного развития Дмитрием Солонниковым новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».

 

 

В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе по видеосвязи обсудили с директором Института современного государственного развития Дмитрием Солонниковым начало предвыборной гонки в Армении, конфликт Никола Пашиняна и католикоса Гарегина II, шансы оппозиции на объединение и российско-армянские отношения.

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