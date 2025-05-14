Мирный договор Армении и Азербайджана. Пашинян проиграет выборы в 2026? Отношения Москвы и Еревана

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с экспертом по международным отношениям Григором Баласаняном новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».
В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе по видеосвязи обсудили с экспертом по международным отношениям Григором Баласаняном парафирование мирного договора между Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне, перспективы Зангезурского коридора, возможность создание новой оппозиционной силы в Армении в преддверии выборов 2026 года, а также российско-армянские отношения.