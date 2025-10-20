Максим Шевченко. Почему Трамп хочет переговоров с Путиным до встречи с Си Дзиньпином?

Миротворческие инициативы президента США Дональда Трампа охватили практически весь земной шар. Хозяин Белого дома неоднократно заявлял, что его старания по урегулированию конфликтов достойны Нобелевской премии. Хотя их характеристика и эффективность довольно часто вызывают споры.

Зачем Трамп пытается погасить международные споры, о каком «козыре» мечтает президент США перед встречей с китайским коллегой Си Дзиньпином, и как зародилась идея американского «мессианства» — обсудили историк, журналист Максим Шевченко и политик Максим Шевченко.