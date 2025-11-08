День Победы Азербайджана отпраздновали в Москве

В мероприятии в посольстве приняли участие главы и сотрудники ряда дипломатических миссий, аккредитованных в Москве, военные атташе, видные деятели науки, образования, культуры и искусства России и Азербайджана, представители азербайджанской общины Москвы, а также азербайджанские студенты, обучающиеся в вузах России.

В Посольстве Азербайджана в России прошел торжественный приём по случаю 5-летия Победы Азербайджана во Второй Карабахской войне. Пять лет назад, 8 ноября 2020 года, президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о деоккупации культурной столицы страны – города Шуша. Это событие послужило финальной точкой в 30-летней Карабахской войне и празднуется сегодня в Азербайджанской Республике как День Победы. И хотя боевые действия завершились 10 ноября, праздник отмечается 8 ноября, когда над Шушинской крепостью был поднят флаг Азербайджана.