Алиев и Эрдоган в Лачине. День независимости Азербайджана. Когда Грузия вступит в формат 3+3?

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с директором Центра истории Кавказа Ризваном Гусейновым новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».
В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе обсудили с директором Центра истории Кавказа Ризваном Гусейновым по видеосвязи из Баку путь, который прошел Азербайджан за годы своей независимости, открытие Лачинского аэропорта Ильхамом Алиевым и Реджепом Эрдоганом, а также важность формата 3+3 для развития Южного Кавказа.