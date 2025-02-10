Вестник Кавказа

80-летие Победы. Исламские связи России и Азербайджана. Уголовное дело против Роберта Кочаряна

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с главным редактором МИА «Тренд» Эмином Алиевым новости региона Южного Кавказа начала года в программе «Главное».

В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе по видеосвязи обсудили с главным редактором МИА «Тренд» Эмином Алиевым 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, попытки фальсификации истории в Армении, KazanForum-2025 и сотрудничество Азербайджана и России, а также уголовное преследование Роберта Кочаряна.

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