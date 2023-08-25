Жителю Дагестана дорого обошлось катание сына на крыше автомобиля

Опубликовано: 6:33, 25 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба МВД Дагестана

Жителя Хасавюртовского района оштрафовали за катание сына на крыше автомобиля. На него составили материалы по статьям КоАП РФ.

Полиция выписала штраф жителю Хасавюртовского района, который вез своего пятилетнего ребенка на крыше собственного автомобиля, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

Ролик с ездой сына на крыше машины был размещен в социальных сетях. Сразу после публикации им заинтересовалась полиция. Виновным оказался 38-летний житель Хасавюрта.

Как сообщил отец, он вместе со своим сыном двигались в сторону населенного пункта Терменаул. Видео было снято очевидцем.

Против отца были составлены материалы по двум статьям КоАП РФ.