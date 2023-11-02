Жительниц Махачкалы задержали после видео с избиением ровесницы

Вызвавшее широкий резонанс видео, на котором запечатлено избиение двумя несовершеннолетними девушками ровесницы, прокомментировали в МВД России.

Две жительницы Махачкалы, неоднократно избивавшие других девушек, были наконец доставлены в полицию, рассказали в МВД РФ.

Ранее в соцсетях распространилась видеозапись, на которой две молодые девушки наносят побои своей ровеснице. Она вызвала возмущение пользователей.

В полиции заявили, что "героини" – одной из них 16, другой 17 лет – в максимально сжатые сроки были установлены и доставлены в отдел вместе с родителями.

"По имеющейся информации, инцидент, попавший на видео, не единственный"

– МВД

Девушки уже стоят на учете в инспекции ПДН. Ведется разбирательство, по итогам которого будут приняты все меры согласно законодательству.

Запечатленные на видео молодые девушки рассказали в полиции, что действовали исходя из личной неприязни, так что произошел бытовой конфликт.