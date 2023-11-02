Жительниц Махачкалы задержали после видео с избиением ровесницы

Две жительницы Махачкалы, неоднократно избивавшие других девушек, были наконец доставлены в полицию, рассказали в МВД РФ.
Ранее в соцсетях распространилась видеозапись, на которой две молодые девушки наносят побои своей ровеснице. Она вызвала возмущение пользователей.
В полиции заявили, что "героини" – одной из них 16, другой 17 лет – в максимально сжатые сроки были установлены и доставлены в отдел вместе с родителями.
"По имеющейся информации, инцидент, попавший на видео, не единственный"
– МВД
Девушки уже стоят на учете в инспекции ПДН. Ведется разбирательство, по итогам которого будут приняты все меры согласно законодательству.
Запечатленные на видео молодые девушки рассказали в полиции, что действовали исходя из личной неприязни, так что произошел бытовой конфликт.