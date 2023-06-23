Опубликовано: 16:17, 23 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Площадки для жертвоприношения на Курбан-байрам будут доступны для жителей Махачкалы на окраинах города. Жители Дагестана будут отмечать Курбан-байрам 3 дня.

На окраинах Махачкалы установят площадки для совершения обряда жертвоприношения на Курбан-байрам.

Зарезать животное можно будет на территории Ипподрома, расположенного по улице Насрутдинова, в Духовном центре имени пророка Исы и недалеко от ТД "Киргу" на улице Ремесленная.

На площадках можно будет загнать и забить скот. Также будут расположены места для совершения молитв, столовая и автостоянка.

Напомним, жители Дагестана в честь празднования Курбан-байрама будут отдыхать с 28 июня по 2 июля.