Празднование Курбан-байрам в Дагестане продлится три дня

В Дагестане в связи с празднованием Курбан-байрам 28, 29 и 30 июня объявлены выходными днями.
В связи с празднованием Курбан-байрам в Дагестане было объявлено три выходных. Об этом информирует пресс-служба главы республики.
«В связи с празднованием Курбан-байрам по поручению Главы РД Сергея Меликова в республике 28, 29 и 30 июня 2023 года будут нерабочими праздничными днями. Соответствующее постановление 22 июня подписал председатель правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов»
– пресс-служба
Курбан-байрам празднуют через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения пророка Ибрахима.