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Празднование Курбан-байрам в Дагестане продлится три дня

Празднование Курбан-байрам в Дагестане продлится три дня
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Дагестане в связи с празднованием Курбан-байрам  28, 29 и 30 июня объявлены выходными днями.

В связи с празднованием Курбан-байрам в Дагестане было объявлено три выходных. Об этом информирует пресс-служба главы республики.

«В связи с празднованием Курбан-байрам по поручению Главы РД Сергея Меликова в республике 28, 29 и 30 июня 2023 года будут нерабочими праздничными днями. Соответствующее постановление 22 июня подписал председатель правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов»

– пресс-служба

Курбан-байрам празднуют через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения пророка Ибрахима.

Курбан-байрам 2023: какого числа и что за праздник? 

Курбан-байрам 2023: какого числа и что за праздник? 

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