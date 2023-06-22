Празднование Курбан-байрам в Дагестане продлится три дня

Опубликовано: 13:50, 22 июн 2023 (UTC+3 MSK)

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В Дагестане в связи с празднованием Курбан-байрам 28, 29 и 30 июня объявлены выходными днями.

В связи с празднованием Курбан-байрам в Дагестане было объявлено три выходных. Об этом информирует пресс-служба главы республики.

«В связи с празднованием Курбан-байрам по поручению Главы РД Сергея Меликова в республике 28, 29 и 30 июня 2023 года будут нерабочими праздничными днями. Соответствующее постановление 22 июня подписал председатель правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов»

– пресс-служба

Курбан-байрам празднуют через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения пророка Ибрахима.