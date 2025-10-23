Землетрясение зафиксировали в Эгейском море у берегов Чанаккале

Сейсмологи сообщили о землетрясении, произошедшем несколько часов назад у побережья Турции. Его эпицентр располагался возле города Чанаккале.

В понедельник, 27 октября, у берегов Турции в Эгейском море произошло землетрясение. Об этом сказано в сообщении, распространенном Управлением по борьбе стихийными бедствиями и ЧС (AFAD).

Подземные толчки магнитудой 4 были зарегистрированы в 11:17 по местному времени (совпадает с московским) у побережья района Айваджик города Чанаккале.

Их очаг залегал на глубине 13,6 тыс метров.