Землетрясение потрясло в четверг Эгейское море
Турецкие сейсмологи зафиксировали сегодня утром подземные толчки в Эгейском море. В результате землетрясения никто не пострадал.

В четверг, 27 ноября, в Эгейском море произошло землетрясение. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на страницах в соцсетях Управления по борьбе со стихийными бедствиями и ЧС (AFAD) Турции.

Магнитуда подземных толчков составила 4,6. Они были зафиксированы сегодня рано утром.

Очаг землетрясение залегал на глубине 8,7 тыс метров.

Сейсмологи отмечают, что никаких негативных последствий на турецком побережье не зафиксировано.

