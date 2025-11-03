Засуха сменилась наводнениями в Иране

Ливни, вызванные искусственным путем на северо-западе Ирана, стали причиной наводнений в западной части страны. Дожди ожидаются в большей части провинций ИРИ.

Наводнения произошли сегодня в нескольких провинциях Ирана, другим также угрожает эта опасность, сообщают иранские СМИ.

В частности, публикуются видео небольших подтоплений в западных провинциях Илам и Курдистан. Кроме того, по данным Метеорологической организации Исламской Республики, наводнения могут произойти в шести провинциях на западе страны, а дожди выпадут в 18 из 31 провинций ИРИ, выпущено соответствующее экстренное предупреждение.

В Иране в этом году наблюдается аномально сильная засуха: количество осадков ниже средних показателей на 85% ниже средних показателей. На выходных был произведен засев облаков с помощью реагентов над озером Урмия и в целом на северо-западе страны. В результате прошли сильные дожди. Однако после долгой засухи земля плохо впитывают воду, поэтому они привели к наводнениям.