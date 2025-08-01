Вестник Кавказа

Запуск морского сообщения между Россией и Абхазией разгрузит сухопутную границу

Запуск морского сообщения между Россией и Абхазией разгрузит сухопутную границу
© Фото: администрация Сочи
По данным ФТС РФ, морское сообщение между Сочи и Сухумом может разгрузить КПП "Адлер" на границе России и Абхазии. Накануне состоялся тестовый рейс "Кометы".

Запуск морского сообщения между Сочи и Сухумом разгрузит пункт пропуска "Адлер" в пик курортного сезона, рассказали в ФТС России.

В ведомстве уточнили, что контроль на таможне провели в максимально короткие сроки, процедуру прошли пять членов экипажа и 87 пассажиров.

Напомним, что накануне состоялся тестовый запуск "Кометы" из Сочи в Сухум. Дорога заняла 2,5 часа на судне под названием "Космонавт Павел Попович".

По итогам рейса специалисты сделают выводы по поводу дальнейшего регулярного сообщения, расписания еще нет.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1160 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.