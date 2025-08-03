"Комета" успешно выполнила тестовый рейс из Сочи в Сухум

Пассажирское судно "Комета" провело первый, пока тестовый, рейс из Сочи в Абхазию. В Сухуме его встретили Сергей Кириенко и Бадра Гунба.

"Комета" с пассажирами успешно добралась из Сочи в столицу Абхазии Сухум – состоялся тестовый рейс. Он прошел впервые более чем за 30 лет.

В морском порту Сухума судно встречали первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко и президент Абхазии Бадра Гунба, пишет РИА Новости.

Как рассказала директор Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП "Росморпорт" Анна Фоменко, все работы, необходимые для приема "Кометы" в порту Сухума, завершены. В частности, там была установлена кранцевая защита, сделан настил, смонтировано леерное ограждение, которое убережет людей от падения.

Первый рейс "Кометы" из Сочи в Сухум был совершен сегодня в тестовом формате. Судно под названием "Космонавт Павел Попович" было полностью занято пассажирами. Дорога заняла два с половиной часа. По итогам рейса будут сделаны выводы относительно дальнейшего регулярного сообщения, пока расписания еще нет.