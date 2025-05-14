Захарова: российская делегация настроена на серьезный разговор в Стамбуле

Делегация от России настроена на серьезный разговор с Украиной в Турции. Об этом заявили в МИД РФ.

Российская делегация, прибывшая на переговоры в Стамбул, готова к серьезному разговору с украинской стороной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Как это уже было заявлено неоднократно, российская сторона настроена на серьезные переговоры"

- Мария Захарова

Она напомнила, что именно президент России Владимир Путин выступил с инициативой без промедления возобновить переговорный процесс с Украиной, прерванный 3 года назад.

Москва видит смысл сегодняшних переговоров в устранении первопричин конфликта и установлении долгосрочного мира, отметила Мария Захарова.

Напомним, что российскую делегацию в Стамбуле возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Он уже был главой переговорной группы в Стамбуле весной 2022 года.