Загрязнение Черного моря нефтепродуктами оказалось рекордно низким в 2025 году

Исследования показали, что уровень загрязнения воды нефтью в Черном море в этом году рекордно низкий по сравнению с показателями последних восемнадцати лет, даже несмотря на техногенную катастрофу прошлого года.

Процент содержания нефтепродуктов в составе воды Черного моря в этом году один из самых незначительных за период с 2007 года, об этом заявили ученые Южного федерального университета (Ростов-на-Дону) и Гидрохимического института Росгидромета. Результаты исследования были продемонстрированы 31 октября текущего года, в Международный день Черного моря.

Специалисты подчеркнули, что уровень загрязнения воды оказался самым низким даже несмотря на экологическую катастрофу, которая произошла в прошлом году: в декабре 2024 года в Керченском проливе произошел разлив мазута.

"Любопытно, что после катастрофы 2024 года такой летний всплеск загрязнения в 2025 году зафиксирован не был. Напротив, отмечено один из самых низких уровней загрязнения за все 18 лет наблюдений"

– пресс-служба ЮФУ

Ученые дают объяснение этому феномену – с одной стороны, роль сыграли масштабные работы по очищению пляжей Анапы, проводимые с зимы 2024 года. С другой стороны, на этот процесс повлияли природа и особенности местности: песок, которым усыпаны пляжи Анапы, выступал в роли своеобразного фильтра, который удерживал мазутные скопления, не давая им уходить вглубь моря.

Тем не менее, остатки мазута, которые все же осели на дне после аварии, все еще могут представлять опасность повторного загрязнения в течение ближайших пары лет.

Напомним, что весь курортный сезон текущего года пляжи Анапы были официально закрыты для отдыхающих.