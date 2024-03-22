Зачем Армении помехи в связях России и Азербайджана? 

Эксперты Фарид Шафиев и Александр Перенджиев раскрыли мотивы, побуждающие Армению фабриковать антиазербайджанские фейки, нацеленные на создание проблем в отношениях Баку с Москвой.

Армения на протяжении всего времени, что продолжается специальная военная операция на Украине, периодически публикует фейки о "поставках" вооружений Азербайджаном украинским войскам. В 2022-2023 годах мотивы Еревана были очевидны: после того, как Москва и Баку вывели свои отношения на новый уровень подписанием Декларации о союзническом взаимодействии, у армянских властей появилась задача тем или иным способом разрушить российско-азербайджанский союз, чтобы помешать законным намерениям Азербайджана восстановить конституционный строй на всей территории Карабахского экономического района.

Однако и после 20 сентября, когда сепаратистские режим в Карабахе был ликвидирован, территориальная целостность Азербайджана – восстановлена в полной мере, а "карабахский вопрос" – закрыт навсегда, Ереван продолжил фабриковать эти фейки. Казалось бы, Армения больше не борется с Азербайджаном за влияние на позицию России по Южному Кавказу, напротив, она желает побыстрее с Россией расстаться, в связи с чем российско-азербайджанские отношения должны быть ей безразличны. Но новейшие фальшивые обвинения в адрес Баку показывают, что все не так просто.

О том, зачем Армении в 2024 году пытаться испортить связи России и Азербайджана, "Вестник Кавказа" побеседовал с главой правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фаридом Шафиевым и военным политологом, доцентом кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова Александром Перенджиевым.

Точка зрения Фарида Шафиева

Фарид Шафиев прежде всего обратил внимание на сохранение во внешнеполитической повестке Еревана пункта об ослаблении российско-азербайджанских отношений, несмотря на изменения его геополитического курса. "Очевидно, Армения все так же хочет вбить клин в отношения между Азербайджаном и Россией. Последнее фейковое сообщение, немедленно опровергнутое Миноборонпромом АР, является довольно топорной работой, однако оно доказывает, что Еревану по-прежнему нужно создавать проблемы контактам Москвы и Баку", - сказал он.

Прозападный курс Армении может добавлять дополнительный мотив таких фейков, ведь помехи в российско-азербайджанских связях выгодны кураторам Еревана на Западе. "Армения целенаправленно занимается ухудшением собственных отношений с Россией и, по всей видимости, стремится аналогичную картину наблюдать и между Россией и Азербайджаном. Разумеется, поставок оружия на Украину не было. Азербайджан оказывает гуманитарную помощь, а в военных вопросах придерживается нейтралитета. У Баку всегда было ясное понимание, что у Москвы есть интересы на Южном Кавказе, и азербайджанские власти ведут достаточно сбалансированную внешнюю политику в этом отношении", - подчеркнул Фарид Шафиев.

Еще один мотив – создание некоего "баланса" негативных событий в отношениях России с Арменией и Азербайджаном. Если прежде Ереван стремился улучшить связи с Москвой, чтобы не допустить усиления в российской политике позиций Баку, то теперь хочет отдаляться от России параллельно с Азербайджаном. "Армения, в свое время предоставившая свою территорию и границы в распоряжение российских силовых структур, вместо того, чтобы каким-то образом благородно выходить из военных отношений с Россией, развернула провокационную кампанию – и теперь старается вовлечь в нее и Азербайджан. Но Азербайджан в этом участвовать не собирается", - заключил глава правления Центра анализа международных отношений.

Точка зрения Александра Перенджиева

Александр Перенджиев подтвердил, что прозападный курс Армении не снимает, а только усиливает ее желание внести разлад в контакты России и Азербайджана. "Такие фейки делаются, чтобы посеять вражду между официальными Баку и Москвой в условиях, когда Армения все больше отдаляется от РФ, постоянно озвучивая антироссийские высказывания, в том числе по Украине. Премьер-министр Никол Пашиняна говорит, что Армения не поддерживает Россию в украинском вопросе и осуждает российские действия. В такой ситуации Еревану нужно, чтобы и у Баку каким-то образом возникали проблемы в Москвой", - отметил он.

"Хочу обратить ваше внимание, что сейчас у России и Азербайджана возникает все больше общих врагов. Например, Франция при Эммануэле Макроне, который постоянно заявляет о планах агрессивных действий против РФ вплоть до намерений путем ввода французских войск на Украину воевать с российской армией – и одновременно поставляет оружие армянским властям, играя на реваншистских настроениях и стараясь развязать войну Армении против Азербайджана. Вроде бы начался между Баку и Ереваном диалог о мирном урегулировании, стороны, соседи по Южному Кавказу, приблизились к подписанию мирного договора, и тут вмешалась Франция, да так, что в Азербайджане была раскрыта французская шпионская сеть", - напомнил Александр Перенджиев.

"В таких условиях у России и Азербайджана появляется все больше причин объединяться против агрессивных действий общих врагов, прежде всего Франции, а возможно и других стран. Возможности для этого есть, в частности, Декларация о союзническом взаимодействии, где ряд пунктов касается непосредственно взаимодействия в сфере безопасности – как региональной, так и глобальной. Так складываются обстоятельства, что чем больше Армения отдаляется от России, тем больше Азербайджан с Россией сближается. Я думаю, Армении такой процесс очень не нравится, и ее власти стараются сделать что угодно, чтобы вызвать в Москве хоть какое-то негативное отношение к Баку", - резюмировал военный политолог.

Насколько можно судить по реакции МИД РФ на фейки из Армении, Москва прекрасно видит эти мотивы Еревана и не поддается на зловредные попытки вчерашнего союзника внести разлад в ее отношения с Баку.