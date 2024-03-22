Вестник Кавказа

МИД РФ: будущее Южного Кавказа – лишь инструмент для Парижа

МИД РФ: будущее Южного Кавказа – лишь инструмент для Парижа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД России заявили, что будущее Кавказа является для Франции инструментом. Там добавили, что Париж не готов обеспечить безопасность в регионе.

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова выразила сомнение по поводу готовности Франции обеспечить безопасность Южного Кавказа.

Она отметила, что, если бы Париж обладал такими возможностями, он бы применил их в тех странах, в которых у Франции были контрактные обязательства.

"Мало того, им бы там это сделать сподручно, учитывая, что они находились там десятилетиями, рассматривали как свои колонии, и даже в постколониальный период все равно на уровне неоколониализма там сохраняли свои интересы. Там и язык привычнее, и контакты и связи остались. Что-то не получилось"

- Мария Захарова

Дипломат заявила, что Париж был обязан это сделать в Африке, поскольку получал за это деньги. Однако, добавила она, миссия в странах континента с треском провалилась.

Захарова подчеркнула, что будущее Южного Кавказа является для Франции лишь инструмент

Глава пресс-службы МИД отметила, что будущее всего Южного Кавказа является для Парижа лишь инструментом. По ее словам, присутствие Парижа в регионе – попытка собирать информацию разведывательного характера, следить за странами и не позволить реализовать политические и экономические договоренности, достигнутые при участии России.

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