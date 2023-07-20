Выходные порадуют Кубань жарой и солнцем

Опубликовано: 16:33, 20 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В субботу и воскресенье в Краснодарском крае ожидается жарка погода без дождей. Столбики термометров будут подниматься до +32 градусов.

В пятницу, 21 июля столбики термометров в Краснодарском крае будут подниматься до +32 градусов днем, ночью будет значительно прохладнее – до плюс 18 градусов. В выходные погода существенно не изменится.

Напомним, что 20 июля в регионе продолжает оставаться актуальным штормовое предупреждение. Специалисты не исключают подъем уровня вод в реках в Туапсинском районе, также могут покинуть берега и реки в Геленджике. Кроме того, возможно формирование морских смерчей.

Также в Туапсинском районе по-прежнему нельзя купаться, однако пляжи уже открылись доя посетителей.