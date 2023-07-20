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Выходные порадуют Кубань жарой и солнцем

Таиланд
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В субботу и воскресенье в Краснодарском крае ожидается жарка погода без дождей. Столбики термометров будут подниматься до +32 градусов.

В пятницу, 21 июля столбики термометров в Краснодарском крае будут подниматься до +32 градусов днем, ночью будет значительно прохладнее – до плюс 18 градусов.  В выходные погода существенно не изменится.

Напомним, что 20 июля в регионе  продолжает оставаться актуальным штормовое предупреждение. Специалисты не исключают подъем уровня вод в реках в Туапсинском районе, также могут покинуть берега и реки в Геленджике.  Кроме того, возможно формирование морских смерчей.

Также в Туапсинском районе по-прежнему нельзя купаться, однако пляжи уже открылись доя посетителей.

Пляжи ждут туристов в Туапсинском районе

Пляжи ждут туристов в Туапсинском районе

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