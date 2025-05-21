Второй раунд переговоров России и Украины снова примет Стамбул – СМИ

СМИ заявили, что Стамбул является наиболее вероятной площадкой для второго раунда переговоров России и Украины. Первый раунд ранее состоялся 16 мая.

Наиболее вероятной площадкой для второго раунда прямых российско-украинских переговоров в настоящее время является Стамбул.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, Ватикан точно не станет местом встречи переговоров делегаций России и Украины.

В агентстве отметили, что одна из таких причин – логистическая. Там же добавили, что Стамбул является самым вероятным вариантом.

В ТАСС заключили, что обо всех деталях будет объявлено в ближайшее время.

Напомним, первый раунд переговоров Москвы и Киева в текущем году состоялся 16 мая.