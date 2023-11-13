Встречу комиссий по делимитации границы с Арменией подтвердили в Баку

МИД Азербайджана распространил сообщение, в котором прокомментировал опубликованные накануне данные источников о встрече по делимитации границы между АР и РА. Ведомство подтвердило планы по организации таких переговоров.

Комиссии Азербайджана и Армении по делимитации госграницы проведут очередную встречу, детали рассказали в МИД АР.

Из распространенного ведомством пресс-релиза следует, что заседание состоится 30 ноября. Место проведения – пограничный регион между странами. Госкомиссия встретится уже в пятый раз.

На повестке встречи – вопросы делимитации и обеспечения безопасности границы.