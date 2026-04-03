Война против Ирана может негативно повлиять на Южный Кавказ и Россию – Лукьянов

Конфликт против Ирана не может принести России и странам Южного Кавказа ничего хорошего. Попытка США и Израиля достаточно ослабить Иран могут привести к развалу и хаосу, тогда на Южный Кавказ хлынут потоки беженцев, считает Федор Лукьянов.

Политолог Федор Лукьянов в передаче "Право знать" ответил на вопрос телерадиоведущего Гии Саралидзе о том, какое влияние иранский конфликт окажет на Россию и страны Южного Кавказа.

Гия Саралидзе задал вопрос эксперту о том, влияет ли прямо то, что происходит вокруг Ирана на то, что происходит на постсоветском пространстве, Южном Кавказе? Также он поинтересовался, с точки зрения интересов России, дает ли это какие-то возможности дополнительные или создает дополнительные трудности?

Политолог Федор Лукьянов прежде всего отметил, что сложно представить себе возможности, которые бы открывались на фоне военной операции против партнера России.

"На счет возможностей что-то я не могу себе представить, как большая война против страны, которая не является нашим союзником, но является нашим довольно важным партнером и в целом к нам нормально относится, ничего хорошего в этом нет и быть не может"

– Федор Лукьянов

Он пояснил, что сейчас Исламскую Республику пытаются ослабить, чтобы он не представлял угрозы, но если в этом переусердствовать, все развалится и начнется хаос.

"Иран, если все-таки его ослабят достаточно, чтобы он долго еще потом восстанавливался, таким образом его сильно выдвигают, выбивают из этого баланса или многоугольника, который есть. Но здесь очень трудно остановиться в какой-то момент. Все, стоп, хватит, теперь Иран достаточно слабый, чтобы не угрожать, но достаточно сильный, чтобы не развалиться и не устроить хаос. Поэтому очень трудно сказать. Я считаю, что для нас ничего хорошего в этом нет"

– Федор Лукьянов

Он напомнил, что Иран – страна со своими интересами очень определенными, своей довольно специфической идеологией. Однако сложно припомнить, чтобы Иран играл какую-то деструктивную роль в регионе, которая бы совсем не подходила РФ.

"Сам факт того, что там происходят такие события конечно отзывается эхом. Понятно, что Азербайджан в первую очередь здесь к этому привязан в силу культурной и этнической границы"

– Федор Лукьянов

На Армению происходящее сейчас окажет меньшее влияние, чем если бы это происходило лет 5-6 назад, когда Иран был для нее как бы единственный путь наружу, заметил политолог.

"Сейчас это не так, но все конечно очень боятся, что в Иране дойдет до какого-то прям коллапса и тогда да, тогда все это посыпется. В этом смысле позиция Израиля, на мой взгляд, наиболее опасная"

– Федор Лукьянов

Он пояснил, что Израилю неважно, что происходит внутри Ирана, неважно, продолжит ли государство существовать, кроме того, Израиль не опасается потоков беженцев из Ирана.

"В Израиль беженцы не побегут из Ирана, как мы понимаем. А вот на Южный Кавказ и даже на Северный Кавказ, наверное, могут. Поэтому я бы сказал, что здесь такого прям прямого воздействия пока нет, но косвенное и самое главное потенциальное очень негативное", – заключил Лукьянов.