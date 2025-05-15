Во сколько состоится встреча в формате Россия-Турция-Украина?

Трехсторонняя встреча России, Турции и Украине запланирована на 12:30 мск. Прямые переговоры делегаций России и Украины не исключены.

В Стамбуле сегодня состоятся переговоры с участием российской, турецкой и украинской делегаций, встреча запланирована на 12:30 мск в рабочем офисе администрации президента в Долмабахче

До этого запланированы переговоры представителей Украины, Турции и США. Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник в турецком МИД, они состоятся в 10:45 по московскому времени.

При этом официальный представитель турецкой дипломатии Онджю Кечели не исключил проведения прямых переговоров между делегациями из России и Украины в Стамбуле.