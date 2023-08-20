Власти Стамбула попросили людей поменьше тратить воду

Опубликовано: 18:58, 20 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стамбул столкнулся с опасностью нехватки воды: уровень запасов в водохранилищах бьет десятилетние антирекорды, а лето в городе выдалось засушливое и крайне жаркое. В связи с этим мэр Стамбула Экрем Имамоглу обратился к 16-миллионному населению мегаполиса с просьбой начать экономить воду.

В этом месяце в Стамбуле с каждым днем нарастает опасность возникновения засухи. Из-за этого стамбульский градоначальник Экрем Имамоглу попросил сегодня всех, кто находится в городе, тратить как можно меньше воды на свои нужды.

В соцсетях Имамоглу разместил предупреждение, полученное им от стамбульских синоптиков: на неделе 21-27 августа в Стамбуле не выпадет ни одного миллиметра осадков, при этом средняя суточная температура в тени будет более 30 градусов. В связи с эти в городе может образоваться нехватка воды, если уровень ее потребления не будет понижен.

"Призываю всех наших граждан к более внимательному отношению к потреблению воды, а также к ее экономии. Наш город и страна сталкиваются с угрозой засухи"

– Экрем Имамоглу

Он уточнил, что сегодня в водохранилищах города осталось всего 32,38% нормативных запасов воды из-за необычно редких осадков и рекордной жары. Такой уровень – антирекорд с начала десятых годов.

Напомним, что только постоянных жителей в Стамбуле в наши дни насчитывается порядка 16 млн человек.