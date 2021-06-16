Канал "Стамбул" все-таки запретили строить в Турции

Масштабный проект судоходного канала "Стамбул", который должен был проходить параллельно Босфору и связывать Черное море с Мраморным, так и не будет реализован. Суд запретил его строительство из-за угрозы экологии.

Суд наложил запрет на прокладывание канала "Стамбул", который должен был разгрузить Босфор. Об этом решении сообщил мэр Стамбула, оппозиционер Экрем Имамоглу.

Уточняется, что суд принял во внимание негативный ущерб экологии, который окажется непоправимым: пострадают сельскохозяйственные угодья, леса и водоемы.

Зачем Турция строила канал "Стамбул"?

Инициатором строительства был Реджеп Тайип Эрдоган, причем на 2011 год, когда политик впервые озвучил эту идею, он занимал еще пост премьер-министра.

Предполагалось, что канал "Стамбул" поможет разгрузить Босфор, через который ежедневно проходят десятки тысяч судов, в том числе нефтяные танкеры. Время от времени в проливе происходят инциденты, неизбежные при такой загруженности.

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Кроме того, на Босфор распространяется действие конвенции Монтре, и Турция обязана пропускать суда по нему бесплатно. Альтернативный путь, каким мог стать канал "Стамбул", не подпадает под документ, так что запуск проекта мог бы принести немалые средства в виде транзитного сбора в турецкую казну. Более того, Эрдоган даже допускал возможность полного закрытия Босфора для судов после открытия нового канала.

Строительство канала "Стамбул" началось в июне 2021 года. Мэр города, оппозиционер Экрем Имамоглу, решительно высказывался против проекта. По данным соцопроса, негативно к проекту, который и сам Эрдоган называл "безумным", отнеслись и жители Стамбула.