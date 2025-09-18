Власти Северной Осетии рассказали о ситуации на Верхнем Ларсе

Несмотря на то, что пункт пропуска на границе России и Грузии открыт для проезда, причем для всех видов транспорта, чтобы попасть на территорию Грузии, большегрузам придется провести некоторое время в очереди.

Очередь из тысячи фур скопилась на российско-грузинской границе со стороны РФ, об этом стало известно в ходе совещания, которое провел сегодня глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

В ходе мероприятия было отмечено, что транспорт по Военно-Грузинской дороге перемещается без каких-либо ограничений.

"На территории республики в настоящее время ждут своей очереди на проезд через государственную границу МАПП "Верхний Ларс" 1 тыс единиц большегрузного автотранспорта"

– пресс-служба главы Северной Осетии

Было также отмечено, что подавляющее большинство фур ждут своей очереди на специализированных автостоянках.

Как следует из данных электронной очереди, ознакомиться с которой можно на сайте ЦОДД Северной Осетии, на момент написания этого материала в очереди было 1607 большегрузов, из них в зеленой зоне (откуда машины должны сразу следовать в пункт пропуска) – 112.