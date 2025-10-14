Власти Грузии рассказали о дальнейших направлениях развития экономики

В числе главных приоритетов дальнейшего развития экономики Грузии – работа над ее технологическим сектором, в числе которых технологии и сфера IT, заявил сегодня замглавы Минэкономики страны Ираклий Надареишвили.

Оборот IT-сектора в экономике Грузии только за последние четыре года вырос в десять раз, и сейчас он определяет приоритеты для правительства страны, заявил заместитель министра экономики и устойчивого развития Ираклий Надареишвили.

По состоянию на 2024 год его доля в валовом внутреннем продукте Грузии составила 5%, что в пять раз больше, чем в 2020 году, отметил замминистра, передает Sputnik Грузия.

"Все показатели свидетельствуют о том, что политика и инициативы, реализуемые правительством Грузии по укреплению IT-экосистемы, работают очень эффективно"

- Ираклий Надареишвили

В стране ударными темпами растет число занятых в IT-секторе – оно выросло в четыре раза по сравнению с 2020 годом, людей привлекает и среднемесячная заработная плата, которая в три раза превышает средний показатель по стране.

Доля IT-услуг в общем объеме экспорта выросла по сравнению с 2020 годом в три раза и составила 7% - к этому привели успешные инициативы правительства Грузии, общий экономический эффект от грузинских стартапов уже превысил 700 млн лари ($260,2 млн).

Заместитель министра также рассказал о "Программе акселерации инновационных стартапов", в рамках которой отобранные международные акселераторы помогут грузинским стартапам выйти на мировой рынок, привлечь инвестиции и развиваться.

Надареишвили также отметил недавние инициативы

Правительство страны поддержало сектор, введя особый статус для инновационных стартапов, а также предоставило им нулевые налоговые льготы в течение трех лет и особые условия резидентства для иностранных IT-специалистов, работающих в технологическом секторе, напомнил Ираклий Надареишвили.