Власти Астрахани решили снести рухнувший дом

В Астрахани сегодня прошло заседание межведомственной комиссии, члены которой решили снести жилой дом, два подъезда которого обрушились на Вокзальной площади города.

Жилой дом на Вокзальной площади в Астрахани, у которого рухнули два из четырех подъездов, непригоден для жилья – при его обследовании эксперты выявили аварийное техническое состояние третьего и четвертого подъездов, а это создает потенциальный риск дальнейшего разрушения здания.

Первый и второй подъезды дома не пострадали, но в целом восстановление здания как жилого невозможно. Комиссия единогласно приняла решение о сносе дома, передает "АиФ Астрахань".

Окончательное решение о причинах обрушения здания пока не принято, этим занимается следственный комитет. Сейчас в реестре пострадавших числятся 194 жильца этого дома.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", вечером в четверг, 16 ноября, в Астрахани рухнули два подъезда жилой пятиэтажки, погибла женщина. До этого на стене дома до ЧП была замечена трещина. Как считают следователи, причиной ее появления и обрушения части жилого здания могли стать ремонтные работы в одной из квартир.