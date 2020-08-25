Владимир Путин наградил ректора МГИМО орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Президент России Владимир Путин наградил ректора МГИМО Анатолия Торкунова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Теперь Анатолий Торкунов стал полным кавалером этого ордена.

Ректор МГИМО МИД РФ Анатолий Торкунов получил орден "За заслуги перед Отечеством" I степени, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе говорится, что Торкунов получил награду "за выдающийся вклад в развитие отечественного образования и многолетнюю научно-преподавательскую деятельность".

Стоит отметить, что ранее Анатолий Торкунов был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней. Таким образом, теперь ректор МГИМО стал полным кавалером ордена.

Анатолию Торкунову 26 августа исполняется 75 лет. Он возглавил МГИМО МИД РФ в 1992 году.