Владикавказ очистит снегоуборочный трамвай

Во Владикавказе на линию выйдет снегоуборочный трамвай. После простоя, его отремонтировали и полностью подготовили для расчистки путей.

Снегоуборочный трамвай выйдет на расчистку Владикавказа. Отметим, что трамвай был отремонтирован впервые за три десятка лет.

«В этом году работники депо впервые за 30 лет провели капитальный ремонт снегоуборочного трамвая 1983 года выпуска. Он будет выходить на линию, когда уровень покрова снега поднимется выше 10−15 сантиметров. Это позволит обеспечить расчистку от снега всех путей города для безопасного проезда нашего транспорта»

– замдиректора МУП «ВладТрамвай» Алан Тобоев.

По его словам, трамвай пережил масштабную реконструкцию. Кроме замены деталей, также были установлены новые двери, отремонтирована крыша.

Напомним, что в прошлом году североосетинская столица полностью обновила трамвайный парк.