Во Владикавказе построят бесплатные автопарковки

В скором времени во Владикавказе заработают бесплатные парковки для сотен автомобилей, заверил горожан мэр североосетинской столицы Вячеслав Мильдзихов.

Уже в нынешнем 2024 году в столице Северной Осетии появятся новые бесплатные парковки в разных районах города, написал в своем Telegram-канале градоначальник Владикавказа Вячеслав Мильдзихов.

"В новом году планируем реализовать строительство многоярусной парковки в центре Владикавказа, на площадке в районе Банка Москвы на 600 машиномест"

- Вячеслав Мильдзихов

Градоначальник посетовал на то, что в центре города из-за плотной застройки нет возможности обустраивать стоянки для транспорта за счет существующих дорог, в то же время Владикавказ перенасыщен автомобилями: при количестве около 300 тыс жителей в городе зарегистрировано более 200 тыс автомобилей, отметил он.

"Что касается теннисных кортов, расположенных в непосредственной близи, мы учтем пожелания горожан по их сохранению. По договоренности с инвестором предполагается разместить корты на крыше парковки"

- Вячеслав Мильдзихов