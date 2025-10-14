Вестник Кавказа

Виктор Саникидзе возглавит департамент ФИБА по Лиге чемпионов

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузинский спортивный функционер Виктор Саникидзе возглавит департамент ФИБА по Лиге Чемпионов – крупному международному турниру среди европейских баскетбольных клубов.

Глава Федерации баскетбола Грузии Виктор Саникидзе назначен на должность руководителя департамента ФИБА по Лиге чемпионов, рассказали в спортивной структуре. 

"Назначение Саникидзе главой руководящего комитета одного из имиджевых и крупных клубных турниров ФИБА – это еще одна высокая оценка и выражение доверия"

– Федерация баскетбола Грузии 

Саникидзе 39 лет, он более 10 лет играл в баскетбол на профессиональном уровне, в том числе в России (УНИКС), также выступал за сборную Грузии. Карьеру спортивного функционера начал в греческом клубе "Арис" в 2019 году.

