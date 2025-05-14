Вице-президент США совершит визит в Израиль

По данным СМИ, Белый дом начал готовить визит вице-президента Вэнса в Израиль. Предполагается, что он состоится 20 мая.

С официальным визитом в Израиль 20 мая может прибыть вице-президент США Джей Ди Вэнс. По данным израильских СМИ, сейчас Белый дом согласовывает встречи Вэнса с руководством еврейского государства.

Уточняется, что возможный визит Вэнса продемонстрирует стабильность и укрепление отношений США и Израиля. Его поездка состоится после ближневосточного турне американского президента Дональда Трампа, в ходе которого тот посетил Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.

Стоит отметить, что сегодня Джей Ди Вэнс участвует в торжественной церемонии интронизации нового Папы Римского Льва XIV. Вместе с ним в Ватикане находится глава Госдепартамента США Марко Рубио.

Напомним, что 12 мая в Израиле побывал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. В ходе визита он встретился с премьер-министром страны Беньямином Нетаньяху и обсудил с ним ситуацию в сектора Газа.