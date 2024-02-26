Вестник Кавказа

Весна для жителей Новороссийска началась с открытия сезона зарядок

Весна для жителей Новороссийска началась с открытия сезона зарядок
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сезон утренних зарядок на черноморском побережье запустили в Новороссийске. Мероприятия будут проводиться в рамках проекта "Берег спорта".

В Новороссийске дали старт утренней зарядке на берегу моря, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Мероприятия будут проводиться в рамках проекта "Берег спорта". Он уже в третий раз собирает вокруг себя всех желающих и популяризирует физическую культуру в городе.

Зарядки начинаются по будням в 7 утра на мысе Любви. Их проводит профессиональный специалист. Все мероприятия проходят под музыкальное сопровождение.

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