В Геленджике откроют новый способ санаторно-курортного лечения

Власти Геленджика приняли решение провести торжественное открытие нового пешеходного маршрута, который поможет в санаторно-курортном лечении. Протяженность благоустроенной территории для прогулок составила 4 км.
В Геленджике 1 марта проведут торжественное открытие терренкура Маркотх. Информацию об этом распространила вице-мэр города Янина Скорикова в своем telegram-канале.
Пешеходный маршрут чередует в себе равнину и возвышенность, имеет места для отдыха и смотровые площадки.
Жители и гости курорта на протяжении четырех километров дороги смогут полюбоваться пейзажами города и моря.
"Некоторые любители прогулок уже прошлись по новому обустроенному маршруту. Отзывы самые лучшие"
- Янина Скорикова
Церемонию официального открытия было решено провести для того, чтобы о терренкуре смогли узнать как можно больше людей. Сбор гостей проведут в 13:00.
Пешеходный маршрут стал новым методом санаторно-курортного лечения в Геленджике.