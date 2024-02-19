Вестник Кавказа

В Геленджике откроют новый способ санаторно-курортного лечения

В Геленджике откроют новый способ санаторно-курортного лечения
© Фото: пресс-служба администрации Геленджика
Власти Геленджика приняли решение провести торжественное открытие нового пешеходного маршрута, который поможет в санаторно-курортном лечении. Протяженность благоустроенной территории для прогулок составила 4 км.

В Геленджике 1 марта проведут торжественное открытие терренкура Маркотх. Информацию об этом распространила вице-мэр города Янина Скорикова в своем telegram-канале. 

Пешеходный маршрут чередует в себе равнину и возвышенность, имеет места для отдыха и смотровые площадки. 

Жители и гости курорта на протяжении четырех километров дороги смогут полюбоваться пейзажами города и моря. 

"Некоторые любители прогулок уже прошлись по новому обустроенному маршруту. Отзывы самые лучшие"

- Янина Скорикова 

Церемонию официального открытия было решено провести для того, чтобы о терренкуре смогли узнать как можно больше людей. Сбор гостей проведут в 13:00. 

Пешеходный маршрут стал новым методом санаторно-курортного лечения в Геленджике. 

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