Верхний Ларс сегодня: 2 тыс машин продолжают стоять в пробке

На границе России и Грузии очередь из грузовых машин значительно уменьшилась. В начале декабря здесь стояли более 3 тыс машин.

Пробка перед КПП "Верхний Ларс" постепенно сокращается. Сейчас свою очередь ожидают более двух тысяч грузовых машин. 1 декабря здесь собрались свыше трех тысяч большегрузов. Эту информацию предоставил портал ЦОДД Северной Осетии.

По данным электронного табло портала, сейчас в очереди находится 2111 грузовик.

Причина возникновения пробки – перекрытие проезда через КПП с 26 по 29 ноября из-за сильного снега низкой температуры. Такие погодные условия создали лавинную опасность на трассе.