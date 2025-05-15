Вестник Кавказа

Вашингтон разберется с гуманитарным кризисом в Газе – Дональд Трамп

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Дональд Трамп планирует решить вопрос с доставкой гуманитарной помощи в сектор Газа.

Президент США Дональд Трамп высказал обеспокоенность гуманитарной ситуацией в секторе Газа. По словам Трампа, Вашингтон намерен решить эту проблему. 

"Мы смотрим на Газу и собираемся с этим разобраться. Там много голодающих"

– Дональд Трамп 

Лидер США также подтвердил намерение вернуть заложников, которые до сих пор находятся в плену ХАМАС. Белый дом, по словам Трампа, будет работать над возвращением заложников. 

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости пересмотра доставки гуманитарной помощи в палестинский анклав, отметив сложную ситуацию в Газе.

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