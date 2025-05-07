Вашингтон рассматривает возможные меры против Грузии

Руководство США в данный момент изучает, не противоречит ли национальным интересам Америки политика властей Грузии и не стоит ли реализовать в отношении нее те или иные меры, заявил госсекретарь Марко Рубио.

Белый дом обсуждает возможность и необходимость реализации шагов, направленных против правительства Грузии, соответствующее заявление сделал глава Госдепа, врио помощника президента по нацбезопасности Марко Рубио на слушаниях в профильном комитете Палаты представителей Конгресса.

"Поэтому мы рассмотрим этот вопрос и решим, отвечает ли нашим национальным интересам наличие антиамериканского правительства, управляющего важной частью мира"

– дипломат

Госсекретарь уточнил, что если будет установлено противоречие интересов, то власти США реализуют необходимые меры, вынудив данное правительство понести издержки.

Рубио добавил, что сейчас администрация США активно рассматривает этот вопрос, проверяя разные варианты и подбирая дополнительные возможности. Дипломат отметил, что конкретики по возможным мерам на данный момент нет.