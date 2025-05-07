Вестник Кавказа

Вашингтон рассматривает возможные меры против Грузии

Вашингтон рассматривает возможные меры против Грузии
© Фото: соцсети Марко Рубио
Руководство США в данный момент изучает, не противоречит ли национальным интересам Америки политика властей Грузии и не стоит ли реализовать в отношении нее те или иные меры, заявил госсекретарь Марко Рубио.

Белый дом обсуждает возможность и необходимость реализации шагов, направленных против правительства Грузии, соответствующее заявление сделал глава Госдепа, врио помощника президента по нацбезопасности Марко Рубио на слушаниях в профильном комитете Палаты представителей Конгресса.

"Поэтому мы рассмотрим этот вопрос и решим, отвечает ли нашим национальным интересам наличие антиамериканского правительства, управляющего важной частью мира"

– дипломат

Госсекретарь уточнил, что если будет установлено противоречие интересов, то власти США реализуют необходимые меры, вынудив данное правительство понести издержки.

Рубио добавил, что сейчас администрация США активно рассматривает этот вопрос, проверяя разные варианты и подбирая дополнительные возможности. Дипломат отметил, что конкретики по возможным мерам на данный момент нет.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1430 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео


реклама



Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.