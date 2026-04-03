Вашингтон просит Тегеран начать переговоры – источник

Соединенные Штаты посылают Ирану сигналы о желании начать переговоры. Об этом рассказал иранский дипломатический источник.

Он также опроверг информацию о каких-либо переговорах между Вашингтоном и Тегераном с начала войны.

"С момента начала войны никаких переговоров с США не было, но они просят, посылают сигналы"

– источник

Он также сообщил, что Исламская Республика готова уведомить Россию, если решит пойти на контакт с США.

В прошлом месяце президент США Дональд Трамп сообщил о конструктивных переговорах между США и Ираном. В МИД Ирана опроверг факт прямого диалога.

Напомним, с конца февраля США и Израиль проводят военную кампанию против Ирана, в рамках которой наносят удары по крупным городам страны. В ответ Исламская Республика атакует израильскую территорию и объекты США в странах Ближнего Востока.