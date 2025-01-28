В Турции указали на важность Зангезурского коридора

Реализация проекта Зангезурского коридора расширит возможности для Турции и других стран в сфере бизнеса, инвестиций, логистики. Зангезурский коридор имеет большую важность.

В Турции большое значение придают проекту международного Зангезурского коридора, сообщил первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Турции (TOBB) Али Копуз, выступая на бизнес-форуме Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в азербайджанском городе Шуша.

"С реализацией этого проекта будет введен в эксплуатацию коридор с востока на запад, которым будут пользоваться все"

– Копуз

Он обратил внимание на то, что экономика Азербайджана быстро развивается, что предлагает широкие возможности для бизнеса.

В настоящее время проблемы с логистикой – один из вызовов стоящих перед ОЭС, заявил представитель TOBB.

"Необходимо обеспечить расширение торговли, улучшить условия труда. Мы должны привлечь инвесторов"

– Копуз

Весной этого года сообщалось, что коридор готов более чем на 90%, эта дорога имеет стратегическое значение и поможет в улучшении региональной интеграции.