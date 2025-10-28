В Тбилиси усомнились в объективности Еврокомиссии

Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили предполагает, что доклад Еврокомиссии о расширении не будет отличаться объективностью.

Грузинские власти допускают, что доклад о расширении, который через несколько дней опубликует Еврокомиссия, не будет объективным, – такое мнение выразила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили.

Она напомнила, что в течение года, который прошел с момента публикации предыдущего доклада, ЕС не проявлял активного желания давать объективную оценку ситуации в Грузии.

"Поэтому очень сложно ожидать объективных оценок в докладе"

– Мака Бочоришвили

Дипломат пояснила, что власти ЕС используют евроинтеграцию как инструмент для достижения политических целей, и доклад может послужить Брюсселю аналогичным образом.

Напомним, что документ будет опубликован 4 ноября.