В Тбилиси усомнились в объективности Еврокомиссии

Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили предполагает, что доклад Еврокомиссии о расширении не будет отличаться объективностью.
Грузинские власти допускают, что доклад о расширении, который через несколько дней опубликует Еврокомиссия, не будет объективным, – такое мнение выразила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили.
Она напомнила, что в течение года, который прошел с момента публикации предыдущего доклада, ЕС не проявлял активного желания давать объективную оценку ситуации в Грузии.
"Поэтому очень сложно ожидать объективных оценок в докладе"
– Мака Бочоришвили
Дипломат пояснила, что власти ЕС используют евроинтеграцию как инструмент для достижения политических целей, и доклад может послужить Брюсселю аналогичным образом.
Напомним, что документ будет опубликован 4 ноября.