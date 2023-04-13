В столичном регионе сегодня еще будет аномально тепло

Опубликовано: 6:59, 13 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жителей Москвы и Московской области сегодня ждет облачная с прояснениями погода, осадков не ожидается, а воздух прогреется до 18 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

В столичном регионе сегодня сохранится аномально высокая температура, хотя будет достаточно облачно: воздух в Москве и Подмосковье прогреется до 18 градусов тепла, будет сухо, хотя в преддверии нового антициклона ветер сменит направление на северо-восточное и усилится.

Скорость ветра составит 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/c, а атмосферное давление начнет падать до нормальных значений и сегодня составит 749 мм ртутного столба.

На предстоящие пасхальные праздники 16 апреля в Москве и области установится ясная и солнечная погода, а температура воздуха составит до 15 градусов тепла, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Температура к выходным заметно снизится, после аномально высоких значений она вернется к климатической норме, и уже нынешней ночью в Москве будет 1-3 градуса, по области - до минус 1 градуса, а днем лишь 8-10 тепла. В ночь на субботу ожидаются заморозки – в Москве минус 1-3 градуса, по области до 5 градусов мороза, дневная температура не поднимется выше 7-9 градусов, передает РИА Новости.

В ночь на воскресенье тоже будет холодно - от 0 до минус 4 градусов, но днем температура начнет расти и превысит отметку в 10 градусов.

На Пасху, 16 апреля, погода будет хорошей, несмотря на понижение температуры. В субботу и воскресенье ветер ослабнет, небо очистится, будет солнечно и без осадков. А в начале следующей недели снова вернется тепло - до плюс 12-18 градусов, добавил синоптик.