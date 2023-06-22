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В столице Дона на рынке пылает склад с посудой

В столице Дона на рынке пылает склад с посудой
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня утром на рынке в Ростове-на-Дону вспыхнул склад с посудой – огонь быстро охватил территорию в тысячу квадратных метров, сообщили в МЧС региона.

Донские пожарные ликвидируют возгорание на складе с посудой и электронной техникой на рынке в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

"В 06:34 мск поступила информация о загорании на складе с посудой и электронной техникой. По оперативным данным площадь возгорания составляет тысячу квадратных метров", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

На этот момент известно, что горит склад на рынке "Классик", его тушат 63 огнеборца и 21 единица техники МЧС.

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