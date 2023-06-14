РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Лесной пожар продолжает полыхать в Абайской области

Лесной пожар продолжает полыхать в Абайской области
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Пожар в Абайской области продолжает удерживать позиции на четырех участках. Угроз населенным пунктам нет.

Пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов Казахстана проинформировала о том, что в Абайской области продолжается открытое горение. В настоящее время борьба с огнем продолжается на четырех участках.

"На данный момент тушение пожара продолжается на четырех участках: в селе Поднебесное, поселке Шульбинск, селе Жерновка и Каштакском лесничестве. Тушение осуществляется с привлечением наземных средств и авиации"

– пресс-служба МЧС Казахстана

Спасатели отметили, что населенным пунктам огонь не угрожает.

В настоящее время продолжается работа по созданию противопожарных разрывов и минерализованных полос, также идет проливание очагов пожара и кромки по периметру возгорания.

Лесной пожар в Абайской области: найдена еще одна жертва

Лесной пожар в Абайской области: найдена еще одна жертва

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
780 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version