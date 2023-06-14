Лесной пожар продолжает полыхать в Абайской области

Пожар в Абайской области продолжает удерживать позиции на четырех участках. Угроз населенным пунктам нет.
Пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов Казахстана проинформировала о том, что в Абайской области продолжается открытое горение. В настоящее время борьба с огнем продолжается на четырех участках.
"На данный момент тушение пожара продолжается на четырех участках: в селе Поднебесное, поселке Шульбинск, селе Жерновка и Каштакском лесничестве. Тушение осуществляется с привлечением наземных средств и авиации"
– пресс-служба МЧС Казахстана
Спасатели отметили, что населенным пунктам огонь не угрожает.
В настоящее время продолжается работа по созданию противопожарных разрывов и минерализованных полос, также идет проливание очагов пожара и кромки по периметру возгорания.