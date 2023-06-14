Лесной пожар продолжает полыхать в Абайской области

Опубликовано: 15:51, 14 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пожар в Абайской области продолжает удерживать позиции на четырех участках. Угроз населенным пунктам нет.

Пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов Казахстана проинформировала о том, что в Абайской области продолжается открытое горение. В настоящее время борьба с огнем продолжается на четырех участках.

"На данный момент тушение пожара продолжается на четырех участках: в селе Поднебесное, поселке Шульбинск, селе Жерновка и Каштакском лесничестве. Тушение осуществляется с привлечением наземных средств и авиации"

– пресс-служба МЧС Казахстана

Спасатели отметили, что населенным пунктам огонь не угрожает.

В настоящее время продолжается работа по созданию противопожарных разрывов и минерализованных полос, также идет проливание очагов пожара и кромки по периметру возгорания.