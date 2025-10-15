В составе туркластера в Геленджике будет винодельня

Кубанское АО "Усадьба "Марьина Роща", строящее туристический кластер в Геленджике, получило положительное заключение негосударственной экспертизы на строительство винодельни с виноградниками и дегустационным залом.

Краснодарское ООО "Научно-технический центр "Спецпроект-Изыскания" выдало положительное заключение негосударственной экспертизы на строительство винодельни, дегустационного зала и посадку виноградников на территории туристического кластера в Геленджике, возводящегося кубанским АО "Усадьба "Марьина Роща", сообщается на сайте Единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (ГИС ЕГРЗ).

В скором времени в Геленджике вырастет масштабный гольф-клуб с объектами туристической инфраструктуры, который за 16 млрд рублей построит кубанское акционерное общество, передает "Интерфакс".

В него войдут гольф-отель с академией, гольф-клуб, который раскинется на площади в 95 га, 305 гостиничных корпусов - коттеджей "бизнес-класса" и 8 коттеджей "премиум-класса", а также СПА-комплекс, теннисные корты и велодорожки, а теперь и винодельня с виноградниками - круглогодичный производственный и туристический комплекс с дегустационным залом, который будет использовать для производства вина собственный виноград, для чего уже заложены первые 100 га виноградников.

В перспективе развитие проекта продолжит ООО "Геленджик Гольф Резорт", которое намерено приобрести часть акций АО "Усадьба "Марьина Роща".