В ШОС назвали взаимодополняемость объединений Евразии ключом к развитию

Генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев заявил, что партнерство и взаимодополняемость таких многосторонних объединений, как ШОС, СНГ и ОДКБ, становятся важным фактором устойчивого и сбалансированного развития евразийского региона.
Такое мнение он высказал, выступая на пленарном заседании Международного экономического форума "35 лет СНГ. Развитие большого Евразийского партнерства".
"Большинство государств - участников СНГ одновременно являются участниками ШОС. На пространстве СНГ формируется определенная часть экономического потенциала нашей организации. Взаимодополняемость многосторонних объединений в Евразии становится важным фактором устойчивого и сбалансированного развития"
– Нурлан Ермекбаев
Генсек напомнил, что в 2025 году сотрудничество получило новый импульс. ШОС был предоставлен статус наблюдателя при СНГ, начата реализация перекрестных проектов, а также подписана дорожная карта взаимодействия между ШОС, СНГ и ОДКБ.
"В этом году ШОС отмечает 25-летие. За четверть века организация превратилась в одно из крупнейших транс-региональных объединений"
– Нурлан Ермекбаев
Международный экономический форум СНГ организован Деловым центром экономического развития Содружества при поддержке Исполкома СНГ как площадка для укрепления экономического сотрудничества между странами-участницами и их партнерами на евразийском пространстве.