В ШОС назвали взаимодополняемость объединений Евразии ключом к развитию

Взаимодействие многосторонних союзов является главным залогом устойчивого развития Евразии. Об этом заявил генсек ШОС Нурлан Ермекбаев на форуме СНГ.

Генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев заявил, что партнерство и взаимодополняемость таких многосторонних объединений, как ШОС, СНГ и ОДКБ, становятся важным фактором устойчивого и сбалансированного развития евразийского региона.

Такое мнение он высказал, выступая на пленарном заседании Международного экономического форума "35 лет СНГ. Развитие большого Евразийского партнерства".

"Большинство государств - участников СНГ одновременно являются участниками ШОС. На пространстве СНГ формируется определенная часть экономического потенциала нашей организации. Взаимодополняемость многосторонних объединений в Евразии становится важным фактором устойчивого и сбалансированного развития"

– Нурлан Ермекбаев

Генсек напомнил, что в 2025 году сотрудничество получило новый импульс. ШОС был предоставлен статус наблюдателя при СНГ, начата реализация перекрестных проектов, а также подписана дорожная карта взаимодействия между ШОС, СНГ и ОДКБ.

"В этом году ШОС отмечает 25-летие. За четверть века организация превратилась в одно из крупнейших транс-региональных объединений"

– Нурлан Ермекбаев

Международный экономический форум СНГ организован Деловым центром экономического развития Содружества при поддержке Исполкома СНГ как площадка для укрепления экономического сотрудничества между странами-участницами и их партнерами на евразийском пространстве.

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





