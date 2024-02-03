В Сочи начал работать бесплатный каток

В порту Сочи появился бесплатный каток. Он будет работать до 8 марта. Посетить каток может любой желающий - прокат коньков также бесплатный.

В Морском порту Сочи открылся бесплатный каток.

Каток будет ежедневно работать до 8 марта с 12.00 до 19.00.

"В зависимости от потока желающих, график работы может быть в дальнейшем скорректирован"

– МЦУ Сочи

Возле катка работает прокат. Отметим, что плата не взимается ни за пользование катком, ни за прокат коньков. Длительность сеанса составляет 30 минут. Раз в два часа на катке будет устраиваться технический перерыв.

Каток открыт к десятилетию Зимней Олимпиады в Сочи.