В Сочи для пассажиров задержанных поездов организовали трансфер до аэропорта

Автобусы доставят в сочинский аэропорт пассажиров задержанных поездов. Изменения в расписании произошли из-за шторма, охватившего побережье Черного моря.

В Сочи пассажиров поездов, задержанных в связи с последствиями шторма, довезут до аэропорта на автобусах. Об этом сообщает компания РЖД, организовавшая автобусные перевозки.

"Чтобы пассажиры поездов, задержанных на время восстановительных работ, могли успеть на свои рейсы из аэропорта Адлер, организовали для них перевозку автобусами. Всего так доставили более 600 человек"

– РЖД

В результате штормовой погоды, обрушившейся на побережье Черного моря в последние дни, движение поездов в Краснодарском крае было нарушено. В настоящее время ведутся восстановительные работы.